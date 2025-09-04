Handball: Gummersbach knackt auch Melsungen

Der frühere Handball-Serienmeister VfL Gummersbach ist erstmals seit neun Jahren wieder mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson gewann am Donnerstag 29:28 (13:10) in einem packenden Spiel gegen die MT Melsungen und ist damit eines von fünf Teams mit noch makelloser Bilanz. Für den Vorjahresdritten Melsungen war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt verpasste auch im zweiten Saisonspiel einen Sieg und kam beim 29:29 (13:15) gegen den TVB Stuttgart wie schon zum Auftakt bei der HSG Wetzlar nicht über ein Remis hinaus. Den ersten Saisonsieg feierte Ex-Meister TBV Lemgo Lippe, der mit 34:29 (15:15) beim SC DHfK Leipzig gewann. Die Leipziger sind als eines von vier Teams noch ohne Punkt.

Gummersbach, das schon beim 29:26 in Hannover am ersten Spieltag überzeugt hatte, zeigte sich erneut in starker Verfassung. Gummersbachs Montenegriner Milos Vujovic war mit neun Treffern bester Werfer der Begegnung.

Für Flensburg reichten auch elf Treffer des deutschen Nationalspieler Marko Grgic nicht zum Sieg. Lemgos Matchwinner in Leipzig war der Niederländer Niels Versteijnen mit neun Toren.