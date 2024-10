Handball: Gummersbach setzt Serie fort

Altmeister VfL Gummersbach hat seinen starken Saisonstart in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und ist zum fünften Mal in Serie ungeschlagen geblieben. Gegen den ThSV Eisennach setzte sich der VfL am Freitagabend nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte 34:32 (14:17) durch und kletterte mit 10:6 Punkten vorerst auf den fünften Tabellenplatz.