Handball: Gummersbacher Lauf geht weiter

Der VfL Gummersbach hat seinen guten Lauf in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Der zwölfmalige Meister setzte sich am Freitagabend 37:31 (18:13) gegen Aufsteiger ThSV Eisenach durch und kletterte durch den vierten Sieg in Serie zumindest vorerst auf Tabellenplatz vier.

Auf Gummersbacher Seite überragte Kreisläufer Ellidi Snaer Vidarsson mit zwölf Treffern. Der Isländer lief in der Schlussphase richtig heiß, verwarf insgesamt lediglich einen seiner 13 Versuche und sicherte den Bergischen somit den Sieg.

Eisenach verpasste dagegen vier Tage nach dem Überraschungssieg gegen die Rhein-Neckar Löwen den nächsten Erfolg. Der Aufsteiger bleibt dennoch vorerst auf dem zehnten Rang.

Im Kellerduell gewann Schlusslicht Bergischer HC 32:28 (16:16) bei der HSG Wetzlar und kletterte mit dem zweiten Sieg in Folge auf Platz 13. Das Team von Trainer Jamal Naji hatte am vergangenen Samstag den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer MT Melsungen bezwungen. Nationalspieler Djibril M'Bengue war mit fünf Toren maßgeblich am Sieg über die Hessen beteiligt.