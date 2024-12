Handball: Häfner verlängert ligaunabhängig in Stuttgart

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Kai Häfner (35) bleibt dem TVB Stuttgart zwei weitere Jahre erhalten - und das unabhängig von der künftigen Spielklasse der Schwaben. Der 2016er-Europameister verlängerte seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2027. Das gab der TVB am Donnerstag im Rahmen des Kellerduells mit Frisch Auf Göppingen (30:26) bekannt.

"Ich fühle mich in Stuttgart sehr wohl. Ich bin glücklich über das von Stuttgart entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf zwei weitere Spielzeiten im Trikot des TVB", sagte Häfner. Stuttgarts Cheftrainer Jürgen Schweikardt ergänzte: "Kai hat von Anfang an eine enorm wichtige Rolle in der Mannschaft angenommen und geht als Führungsspieler voran."

Der Linkshänder war 2023 von der MT Melsungen nach Stuttgart gewechselt und ist seitdem eine wichtige Stütze. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber mit der Nationalmannschaft im Sommer in Frankreich hatte der Rückraumspieler seinen Rücktritt aus dem DHB-Team erklärt. Er bestritt insgesamt 154 Länderspiele.

Die Stuttgarter kämpfen in der Bundesliga gegen den Abstieg. Der Sieg gegen Göppingen war im 13. Spiel der erst zweite Saisonsieg des TVB, der damit auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert.