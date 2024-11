Handball: Hannover misslingt Wiedergutmachung nach Pokal-Aus

Die TSV Hannover-Burgdorf hat es verpasst, sich für das Aus im DHB-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt zu rehabilitieren. Die Niedersachsen kamen in der Handball-Bundesliga auswärts bei der SG BBM Bietigheim nicht über ein 28:28 (15:15) hinaus.

In einem ausgeglichenen Spiel, in dem sich keine Mannschaft über die gesamte Partie nennenswert absetzten konnte, vergab das Team von Trainer Christian Prokop in der Schlussminute zweimal die Chance zum Siegtreffer. Beim letzten Wurfversuch der "Recken" nach Gegenstoß wurde zudem der Abwehrversuch von Bietigheims Juan de la Pena untersucht. Das Schiedsrichtergespann stellte jedoch kein Fehlverhalten fest und beendete das Spiel.

Bester Werfer aufseiten der Hannoveraner war Nationalspieler Renars Uscins mit elf Treffern, Dominik Claus hielt bei Bietigheim mit sechs Toren den Bestwert.

Der TBV Lemgo Lippe betrieb in der Liga vor heimischem Publikum Wiedergutmachung für die bittere Pokalpleite beim Zweitligisten HSC 2000 Coburg. Beim 31:28 (16:13) gegen die ThSV Eisenach feierte Lemgo den sechsten Sieg im neunten Spiel.