Handball: Hannover nur remis in Eisenach

Anzeige

Die kurze Siegesserie der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Christian Prokop kam bei Abstiegskandidat ThSV Eisenach am Freitagabend auswärts nicht über ein 31:31 (14:11) hinaus und vergab nach zuvor vier Siegen in Folge im Kampf um die internationalen Plätze einen wertvollen Zähler.

Hannover bleibt nach dem 25. Spieltag weiter auf Rang sechs (28:20 Punkte), die MT Melsungen auf Platz fünf (33:17) erfüllte kurz zuvor ihre Pflicht durch ein 25:22 (12:10) beim HBW Balingen-Weilstetten.

Hannover reichten auch acht Tore von Nationalspieler Renars Uscins nicht zum Erfolg. Der Schweizer Manuel Zehnder sicherte mit einem verwandelten Siebenmeter in der Schlussminute das Remis für den Aufsteiger, der damit nach zuvor fünf Niederlagen in Serie die Abstiegsränge vorerst verließ.