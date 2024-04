Handball: Hannover vorerst ohne Torhüter Gade

Anzeige

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss bis auf Weiteres ohne Torhüter Simon Gade auskommen. Der Däne erlitt beim Aus in der European League einen Muskelfaserriss am hinteren rechten Oberschenkel. Das ergab eine genauere MRT-Untersuchung in Hannover. Gade wird nach Klubangaben mehrere Wochen ausfallen.

Trainer Christian Prokop greift bei den kommenden Aufgaben auf Nachwuchskeeper Lasse Andresen zurück, der Dario Quenstedt im Tor unterstützen wird. Hannover hatte durch ein 25:34 beim schwedischen Elitserien-Klub IK Sävehof aus Göteborg das Viertelfinale der European League verpasst.