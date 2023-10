Handball: Kiel mit Arbeitssieg gegen Lemgo

Anzeige

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Bundesliga mit einem Arbeitssieg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha holte nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen durch ein 33:29 (16:14) gegen den TBV Lemgo Lippe den fünften Saisonsieg und verbesserte ihr Punktekonto auf 10:8.

Niclas Ekberg war am Sonntag mit sechs Toren der beste Werfer der Kieler, die in der Saison bislang ihren hohen Ansprüchen weit hinterherlaufen. In der Liga sind die Spitzenteams bereits weit enteilt, im DHB-Pokal war überraschend gegen die HSG Wetzlar im Achtelfinale Endstation gewesen. Unter der Woche hatte es durch ein 30:34 bei Kolstad Handball auch die erste Niederlage in der Champions League gesetzt.

Am Samstag hatte die SG Flensburg-Handewitt im fünften Versuch den ersehnten ersten Auswärtssieg der Saison gelandet - diesen aber womöglich teuer bezahlt. Der dreimalige Meister gewann beim HC Erlangen 27:22 (16:12), muss aber mit dem Ausfall des dänischen Weltmeisters Simon Pytlick rechnen. Der Neuzugang musste kurz vor der Pause verletzt vom Feld, nachdem Gegenspieler Antonio Metzner auf die Beine des Rückraumspielers gefallen war. Eine genaue Diagnose steht noch aus.