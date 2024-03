Handball: Kiel verpflichtet ungarischen Nationalspieler Imre

Anzeige

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den ungarischen Nationalspieler Bence Imre verpflichtet. Der 21-Jährige wird im Sommer von Ferencvaros TC zum Team von Trainer Filip Jicha stoßen und die Rechtsaußen-Position verstärken. Der Silbermedaillengewinner der U21-Weltmeisterschaft 2023 unterschrieb bei den Norddeutschen einen Zweijahresvertrag plus Verlängerungsoption. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

"Mit Bence Imre wird einer der talentiertesten Rechtsaußen in Europa künftig für uns spielen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Qualitäten gut in unsere Mannschaft passen und ihr neue Impulse geben wird."

Die Kieler hatten am Mittwoch in der Champions League ihre starke Vorrunde nach dem direkten Einzug ins Viertelfinale mit dem Gruppensieg gekrönt. In der Liga hinkt der THW in dieser Saison jedoch den Erwartungen hinterher.