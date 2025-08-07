Handball: Leipzig holt Ägypter Khairi

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat den ägyptischen Nationalspieler Ahmed Khairi unter Vertrag genommen und seine Kaderplanung für die neue Saison abgeschlossen. Der 30-Jährige verstärkt den Rückraum und erhält einen Vertrag bis Saisonende 2025/26. Khairi war ursprünglich bis 2026 an seinen bisherigen Klub Al Ahly gebunden. Wie die Leipziger erklärten, habe man aber trotz eines laufenden Vertrags "eine einvernehmliche Lösung" gefunden.

"Wir wollten unbedingt noch einen Spieler mit einem hohen Handball-IQ und Stärken in der Spielsteuerung verpflichten. Ahmed Khairi hat diese Qualitäten international bereits vielfach nachgewiesen und wird unserer Mannschaft mit seiner Spielweise noch einmal einen neuen Input geben", sagte Sportdirektor Bastian Roscheck.