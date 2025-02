Handball: Lichtlein verlängert bei den Füchsen

Die Füchse Berlin setzen bei ihren Zukunftsplanungen auf Kontinuität. Nach Welthandballer Mathias Gidsel verlängerte auch Nationalspieler Nils Lichtlein seinen Vertrag vorzeitig. Der Spielmacher unterschrieb beim Hauptstadt-Klub bis 2028, sein ursprünglicher Vertrag wäre 2026 ausgelaufen.

"Nils' Spielidee und Spielwitz sind für das Angriffsspiel der Füchse Berlin unverzichtbar", sagte Geschäftsführer Bob Hanning: "Es ist schön, dass sich wieder ein Spieler unseres goldenen Jahrgangs langfristig an den Verein bindet." Vor Lichtlein hatten in Tim Freihöfer und Matthes Langhoff auch die beiden anderen deutschen Junioren-Weltmeister von 2023 ihre Verträge jeweils bis 2028 verlängert.

"Dass ich weiter hier in Berlin, in der Heimat, in der ich groß geworden bin, spielen darf, macht mich sehr glücklich", sagte Lichtlein, der seit 2016 bei den Füchsen spielt: "Ich hoffe, dass unser Trend der letzten Jahre immer weiter nach oben geht und wir gemeinsam Erfolg haben können."