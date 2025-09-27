Handball: Löwen schlagen Leipzig

Die Rhein-Neckar Löwen haben nach zuletzt wechselhaften Auftritten in der Handball-Bundesliga einen befreienden Heimerfolg gefeiert. Das Team um Nationaltorwart David Späth gewann am Samstag gegen den weiter sieglosen SC DHfK Leipzig mit 30:24 (12:11) und fand damit eine Antwort auf die jüngste Auswärtsniederlage beim TSV Hannover-Burgdorf (24:28). Die Löwen (8:4 Punkte) halten als Tabellensechster damit den Kontakt zur Spitzengruppe, Leipzig (1:11) bleibt Vorletzter.

Bester Werfer für die Gastgeber war Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit sieben Toren, für Leipzig kam Lucas Krzikalla auf fünf Treffer. Die Löwen waren mit zwei Siegen in die Saison gestartet, in der Folge verlor das Team von Trainer Maik Machulla aber die beiden Auswärtsspiele beim HSV Hamburg (30:33) und in Hannover.