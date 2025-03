Handball: Löwen verpflichten Isländer Thrastarson

Die Rhein-Neckar Löwen haben für die kommende Saison einen neuen Spielmacher verpflichtet. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der isländische Nationalspieler Haukur Thrastarson (23) vom rumänischen Top-Klub Dinamo Bukarest zum Tabellensiebten. Über die Vertragslaufzeit machten die Löwen keine Angaben.

"Haukur hat einen riesigen Handball-IQ, eine sehr gute Kooperation mit dem Kreisläufer und kann ein Spiel sehr gut lenken", sagte Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen: "Leider haben ihn in der Vergangenheit mehrfach Verletzungen ausgebremst. Ich denke, dass die Löwen nun genau der richtige Schritt für ihn sind, um sein volles Leistungspotenzial abzurufen".

2020 hatte sich Thrastarson dem polnischen Spitzenklub Kielce angeschlossen, schwere Verletzungen bremsten den 39-fachen Nationalspieler jedoch immer wieder aus. Im Vorjahr wechselte Thrastarson nach Bukarest, mit 37 Toren gehört er zu den besten Torschützen seines Vereins in der Champions League.

In Deutschland will der Rückraumspieler nun wieder angreifen: "Mich in der Bundesliga mit den besten Teams und Spielern zu messen, darauf freue ich mich sehr und bin davon überzeugt, dass mich diese Herausforderung als Handballer und als Charakter weiter formen und nach vorne bringen wird."