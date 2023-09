Handball: Magdeburg gewinnt "Vier-Punkte-Spiel" gegen Kiel

Anzeige

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga die von Bundestrainer Alfred Gislason zum "Vier-Punkte-Spiel" ausgerufene Partie gegen den deutschen Meister THW Kiel mit 34:31 (17:15) gewonnen. Während sich Magdeburg als Dritter damit vorerst in der Spitzengruppe etablierte, rutschte Kiel als Neunter ins Niemandsland der Tabelle ab.

Gislason, der selbst in der Halle war, war dennoch bemüht, die Kieler zu beruhigen. "Wir stehen erst am Anfang der Saison", sagte der Bundestrainer bei Handball-World: "Ich glaube, man kann in dieser Spielzeit durchaus auch mit zweistelligen Minuspunkten Meister werden."

Für die Kieler ein vorerst schwacher Trost, der neunte Tabellenplatz ist für das erfolgsverwöhnte Team von Trainer Filip Jicha eine sehr ungewohnte Region. Dabei erwischte der THW einen guten Start in die Partie und führte schnell mit 5:3, doch dann übernahm Magdeburg das Kommando. In der 47. Minute stellte Kiel noch einmal auf 23:23, ehe die Hausherren in der Schlussphase alles klar machten.

Rechtsaußen Tim Hornke war mit acht Treffern bester Magdeburger Werfer, siebenmal traf Linkshänder Harald Reinkind aus dem Rückraum für Kiel.