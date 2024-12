Handball: Magdeburger Heimspiel gegen Eisenach verlegt

Unter dem Eindruck des mutmaßlichen Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt am Freitagabend in Magdeburg ist das für Sonntag angesetzte Heimspiel des deutschen Handballmeisters SC Magdeburg gegen den ThSV Eisenach verlegt worden. Der SCM hatte dies bei der Handball Bundesliga beantragt, die HBL gab dem "in Abstimmung mit dem ThSV Eisenach" statt. Ein neuer Termin werde "zu gegebener Zeit abgestimmt und bekannt gegeben", teilte die Liga mit.

Ob das Heimspiel der Magdeburger am 26. Dezember gegen den HC Erlangen planmäßig ausgetragen werden kann, ist nach Angaben des SCM derzeit noch nicht entschieden: "Wir werden die Entwicklungen in den kommenden Tagen sorgfältig beobachten und alle Entscheidungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der HBL treffen."

Die HBL empfiehlt für alle weiteren Bundesligapartien eine Schweigeminute, dies gilt für alle Partien in den höchsten beiden Spielklassen, die bis zum Ende des Jahres zwischen dem 21. und 27. Dezember angesetzt sind.