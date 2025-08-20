Handball: Makuc wechselt 2026 nach Kiel

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat zur Saison 2026/27 den slowenischen Nationalspieler Domen Makuc verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler wird vom FC Barcelona an die Förde wechseln und einen Vertrag bis 2030 erhalten, wie der Bundesligist bei seiner Pressekonferenz zur Saisoneröffnung mitteilte.

"Domen passt mit seiner Spielweise in unsere Mannschaft der Zukunft und war deshalb auch unser Wunschkandidat für den Rückraum", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Makuc bringe aus Barcelona "eine Menge Erfahrung mit und hat trotzdem noch Potenzial, sich bei uns weiterzuentwickeln".

Makuc ist nach Nationalspieler Julian Köster, der vom Ligakonkurrenten VfL Gummersbach kommt, der zweite bereits feststehende Neuzugang für die übernächste Spielzeit. Der Spielmacher wechselte 2020 zu den Katalanen und gewann mit Barcelona unter anderem dreimal die Champions League und je fünfmal die Meisterschaft sowie den Pokal. Für Slowenien absolvierte Makuc bislang 35 Länderspiele, in denen er 98 Tore erzielte.