Handball: Melsungen bleibt Tabellenführer

Die MT Melsungen bleibt weiter an der Spitze der Handball-Bundesliga (HBL). Beim SC DHfK Leipzig feierte das Team von Roberto Garcia Parrondo mit dem knappen 28:27 (13:14)-Erfolg den achten Pflichtspielsieg in Folge. Nach acht Ligaspielen haben die Hessen, für die der Däne Aaron Mensing mit sieben Treffern bester Werfer war, nun 14:2 Punkte auf dem Konto.

Derweil verpasste Verfolger TSV Hannover-Burgdorf den wettbewerbsübergreifend acht Sieg in Serie. Beim HSV Hamburg reichte es nur zu einem 32:32 (14:14), am treffsichersten war Nationalspieler Renars Uscins mit 13 Toren. In der Tabelle liegen die Hannoveraner nun einen Zähler hinter Spitzenreiter Melsungen.