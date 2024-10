Handball: Melsungen schlägt Berlin und ist Tabellenführer

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga (HBL) das Gipfeltreffen gegen die Füchse Berlin gewonnen und die Tabellenführung erobert. In der heimischen Rothenbach-Halle bezwang die Mannschaft von Coach Roberto Garcia Parrondo den Vizemeister 33:31 (16:13) und feierte den vierten Sieg in Serie. In der Tabelle distanzierte Melsungen die zuvor punktgleichen Füchse um zwei Punkte.