Handball-Nationalspieler Fischer fällt mehrere Wochen aus

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und die deutsche Nationalmannschaft müssen vorerst auf U21-Weltmeister Justus Fischer verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat sich der Kreisläufer im Spiel gegen den TVB Stuttgart (33:30) am Donnerstag durch einen Schlag während der ersten Halbzeit eine Fraktur am linken Daumen zugezogen. Dies mache eine "Ausfallzeit von mehreren Wochen unausweichlich".

Damit wird Fischer auch für das Olympia-Qualifikationsturnier (14. bis 17. März) ausfallen. Laut dem Deutschen Handballbund (DHB) wird es vorerst keine Nachnominierung geben. Eine Operation ist bei Fischer nach Vereinsangaben nicht notwendig.