Handball: Nationalspieler Stutzke verlängert in Hannover

Handball-Nationalspieler Lukas Stutzke hat seinen Vertrag beim Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler unterschrieb bei dem niedersächsischen Spitzenklub bis 2028, Stutzke war im vergangenen Sommer vom Bergischen HC nach Hannover gewechselt.

"Mit Lukas haben wir vor der Saison einen starken Abwehrspieler für uns gewinnen können, der innerhalb kürzester Zeit seine wichtige Rolle im Team gefunden hat und inzwischen auch positive Akzente im Angriff setzt", sagte Hannovers sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen.

Laut Trainer Christian Prokop habe sich Stutzke "in kürzester Zeit zu einem bedeutenden Spieler unseres Teams entwickelt. In der Abwehr ist er unverzichtbar, durch seine aggressive und zugleich intelligente Spielweise. Wir wollen mit ihm auch verstärkt im Angriff in die Zukunft gehen und freuen uns sehr über seine Verlängerung. Er ist total wichtig für dieses Team."