Handball: Nationaltorwart Späth verlängert bei den Löwen

Handball-Nationaltorwart David Späth hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen vorzeitig bis 2029 verlängert. Das gab der Klub aus Mannheim vor dem Bundesligaspiel am Samstagabend gegen den ThSV Eisenach (31:28) bekannt. Ursprünglich lief Späths Vertrag bis 2027. Der 23-Jährige spielt seit der Jugend für die Löwen, gewann 2023 den WM-Titel mit der U21 und holte 2024 Olympiasilber in Paris.

Laut den Rhein-Neckar Löwen hätten "mehrere europäische Spitzenvereine Interesse" an seiner Verpflichtung gehabt, doch Späth sagt: "Mein Herz schlägt für die Löwen." Vor zwei Jahren gewann er mit dem Klub den DHB-Pokal. "Am liebsten möchte ich in den nächsten Jahren international spielen und meinen Traum von einem weiteren Titel erfüllen", sagte Späth.

"David verkörpert wie kaum ein anderer die Löwen-DNA", erklärte Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter des Vereins: "Seine Identifikation mit dem Verein und der Region ist außergewöhnlich – und genau diese Spieler sind es, die unsere Zukunft prägen." Auch Trainer Maik Machulla betonte die Bedeutung seines Torwarts: "David ist nicht nur ein herausragender Keeper, sondern auch ein emotionsgeladener Mentalitätsspieler." Seine Vertragsverlängerung sei ein "tolles Zeichen für den ganzen Verein".