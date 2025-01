Handball: Pajovic wird neuer Trainer in Flensburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat den aktuellen österreichischen Nationaltrainer Ales Pajovic als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie der Handball-Budnesligist am Donnerstag mitteilte, hat der 46-Jährige einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Noch bis zum Ende der Saison wird Ales Pajovic in Doppelfunktion sowohl das Handballteam aus Österreich bei den anstehenden Lehrgängen im März und Mai, als auch die SG Flensburg-Handewitt betreuen.

"Er hat uns mit seiner Philosophie und seiner Vision von der Zusammenarbeit in Flensburg überzeugt. Auch seine Art der Kommunikation hat uns gut gefallen. Er ist ein sehr guter Coach und wir sehen Potenzial und Entwicklung in ihm", sagte der sportliche Leiter Ljubomir Vranjes. Pajovic sagte zu seinem Engagement: "Ich habe mir viele Spiele der SG angeschaut und sehe noch Luft nach oben. Wir haben hier eine Top Mannschaft mit einem großen Potenzial. Mit so einem Team muss es das Ziel sein, oben mitzuspielen. Wir müssen das Vergangene hinter uns lassen und jetzt gemeinsam nach vorne schauen."

Als Spieler wurde Pajovic dreimaliger Champions League Sieger mit BM Ciudad Real, mehrfacher slowenischer und spanischer Meister und Pokalsieger. Er stand sowohl beim SC Magdeburg (2011-2013) als auch beim TuS N-Lübbecke (2013-2015) unter Vertrag. Seit 2019 ist er Nationaltrainer der österreischischen Handball-Nationalmannschaft.

Die SG Flensburg-Handewitt ist aktuell Fünfter in der Handball-Bundesliga.