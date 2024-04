Handball: Pokalfinalist Melsungen zurück in der Erfolgsspur

Anzeige

Pokalfinalist MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo, der unter der Woche seinen Vertrag bei den Hessen bis 2027 verlängert hatte, gewann ihr Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen mit 28:23 (13:14) und behauptete damit den fünften Rang. Dieser würde am Saisonende die Teilnahme an der European League bedeuten.

Dainis Kristopans (7 Tore) war der beste Werfer für die Melsunger, die im Kampf ums internationale Geschäft zuletzt zwei Spiele ohne Sieg geblieben waren. Vier Tage nach dem verlorenen DHB-Pokalfinale gegen den SC Magdeburg agierte die MT um den überzeugenden Letten Kristopans und starken Torhüter Adam Morawski nach dem Seitenwechsel verbessert und brachte den Mannheimern, die am Mittwoch "erhebliche Unregelmäßigkeiten" bei Finanzen und Vertrieb offenbart hatten, ihre bereits 16. Liganiederlage bei.

In den anderen beiden Hallen bejubelten am Donnerstagabend die Heimteams Siege: Zum Auftakt des 29. Spieltags bezwang Frisch Auf Göppingen die HSG Wetzlar mit 32:27 (16:13). Die TBV Lemgo Lippe setzte sich gegen die TSV Hannover-Burgdorf 28:23 (14:10) durch.