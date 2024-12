Handball: Spielabbruch in Lemgo wegen medizinischen Notfalls

Infolge eines medizinischen Notfalls ist das Duell der Handball-Bundesliga zwischen dem TBV Lemgo Lippe und dem Schlusslicht 1. VfL Potsdam am Sonntag abgebrochen worden. Die Begegnung war in der neunten Spielminute beim Stand von 6:3 für Lemgo zunächst unterbrochen worden, weil auf der Tribüne ein Fan behandelt werden musste. Beide Teams wurden kurz darauf in die Kabine geschickt und entschieden sich später, das Spiel angesichts der Umstände nicht mehr fortzusetzen.