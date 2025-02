Handball: Spitzenreiter Melsungen holt neuen Linksaußen

Spitzenreiter MT Melsungen geht mit einem neuen Linksaußen in die Rückrunde der Handball-Bundesliga. Der Klub gab am Freitag die Verpflichtung des Spaniers Martí Soler bekannt. Der 21-Jährige kommt aus der Jugend des FC Barcelona, zuletzt war er an den spanischen Erstligisten Logrono verliehen. In Melsungen unterschrieb Soler einen Vertrag bis zum Saisonende.