Handball: Stuttgart stellt Cheftrainer Schweikardt frei

Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat sich nach einem enttäuschenden Saisonstart von Trainer Michael Schweikardt getrennt. Das teilten die Schwaben am Samstag und damit zwei Tage nach der klaren 20:33-Niederlage bei Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf mit. Mit nur einem Sieg aus zehn Spielen stehen die Stuttgarter auf Abstiegsplatz 17. Der 41-jährige Schweikardt hatte das Team 2022 übernommen.

"Mit einem neuen Trainer sollen neue Impulse gesetzt werden, um der Mannschaft wieder Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt zu geben", hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Trainersuche laufe "auf Hochtouren". Das nächste Spiel der Schwaben steht aufgrund der kommenden Länderspielpause erst am 24. November bei den Füchsen Berlin an.