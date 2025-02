Handball: Uscins führt Hannover zum Pflichtsieg

Die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen haben den 19. Spieltag der Handball-Bundesliga mit Pflichtsiegen gegen zwei Abstiegskandidaten eröffnet. Hannover tat sich beim TVB Stuttgart zwar lange schwer, siegte am Ende jedoch klar mit 35:27 (18:13). Herausragend spielte Renars Uscins: Der Nationalspieler erzielte 14 Tore.

Die Löwen schlugen Aufsteiger SG BBM Bietigheim 36:30 (20:13). Zumindest für eine Nacht rücken beide Teams je einen Platz in der Tabelle auf. Hannover zieht an den Füchsen Berlin vorbei auf Champions-League-Platz zwei. Die Löwen sind nun auf Rang sechs, dem letzten von vier Startplätzen für die European League. Die Konkurrenten können am Wochenende zurückschlagen.

Hannover mühte sich in Stuttgart über weite Strecken. Erst nach 18 Minuten erzielte Kreisläufer Thomas Solstad mit dem 10:9 die erste Führung für die TSV. Mit einem unkonzentrierten Start in Hälfte zwei ließ das Team von Christian Prokop die Stuttgarter nach einer zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Führung wieder auf einen Treffer herankommen. Uscins und eine effiziente Schlussphase reichten am Ende dennoch für den fest eingeplanten Sieg.

Dominanter traten die Löwen im Heimspiel gegen Bietigheim auf. Ein 4:0-Lauf zum Start setzte die Marschroute. In der Folge kamen nie Zweifel am Favoritensieg auf.