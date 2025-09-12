Handball: Verletzter Unbehaun verlängert Vertrag in Hamburg

Erst verletzt, dann verlängert: Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat Eigengewächs Levin Unbehaun bis 2029 an sich gebunden, muss zugleich aber wohl für den Rest der Spielzeit auf den Rechtsaußen verzichten. Aufgrund einer Fuß-OP stehe der Linkshänder dem Klub vorerst nicht mehr zur Verfügung, "spätestens zur neuen Saison" wolle Unbehaun wieder angreifen. Das teilten die Norddeutschen am Freitag mit.

"Wir sind sehr stolz, dass wir mit Levin den nächsten Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs dauerhaft im Profikader halten können", sagte Sportdirektor Johannes Bitter. Parallel betonte er, dass bei der Genesung keinerlei Zeitdruck bestehe: "Uns ist wichtig, dass er gesund und dauerhaft problemfrei zurückkommt – dann warten wir lieber zwei Wochen länger, als etwas zu überstürzen."

Der 20 Jahre alte Flügelspieler, der seit der B-Jugend in Hamburg spielt, hatte in seiner ersten kompletten Bundesliga-Saison 32 Tore in 17 Einsätzen erzielt. Damit spielte er sich auch ins Blickfeld der U21-Nationalmannschaft, für die er im Sommer sein Debüt gab.