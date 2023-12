HBL: Flensburg holt gegen Wetzlar achten Sieg in Folge

Anzeige

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Aufholjagd in der Handball-Bundesliga mit dem achten Sieg in Folge fortgesetzt. Die Norddeutschen hatten beim 33:26 (15:12) zwar lange Zeit Mühe, bleiben in dieser Saison aber in eigener Halle ohne Verlustpunkt. Als Tabellendritter mit 24:6 Punkten hat die SG das Spitzenduo SC Magdeburg und Füchse Berlin (je 25:3) weiter im Blick.

Knapp zehn Minuten vor Schluss lag Flensburg nach einer starken Phase der Gäste nur noch mit 23:22 vorne, ein Zwischenspurt zum 28:23 brachte aber die Vorentscheidung. Der dänische Weltmeister Emil Jakobsen war mit fünf Toren bester Werfer der Begegnung.

Aufsteiger ThSV Eisenach schöpfte derweil durch ein 25:24 (11:12) im Derby gegen den SC DHfK Leipzig neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Nach sieben Niederlagen in Folge verkürzte Eisenach den Rückstand auf das rettende Ufer auf einen Punkt. Vor Spielbeginn war die Vertragsverlängerung von Aufstiegstrainer Misha Kaufmann bis 2027 verkündet worden.