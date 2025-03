HBL: Flensburg patzt in Göppingen

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga gepatzt. Bei Frisch Auf Göppingen kamen die Norddeutschen nicht über ein 27:27 (14:14) hinaus. Ludvig Hallbäck (Göppingen) und Emil Jakobsen (Flensburg) waren mit je sieben Toren die besten Schützen der Partie.

Gegen die abstiegsgefährdeten Göppinger liefen die Flensburger nahezu in der gesamten ersten Hälfte einem Rückstand hinterher. Auch nach der Pause kam das Team von Ales Pajovic nicht an seine Leistungsgrenze heran und rettete schließlich erst in den Schlusssekunden einen Zähler. Flensburg bleibt mit nun 13 Minuspunkten damit vorerst Fünfter, Göppingen steht auf Rang 14.

Zudem reagierte die SG am Samstag auf die Verletzung ihres dänischen Weltmeisters Simon Pytlick mit der Verpflichtung von Andreas Holst Jensen, der Däne unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Zuvor hatte sich Flensburg bereits mit Marko Kopljar verstärkt. Neben Pytlick (Unterarmbruch) fällt auch Kay Smits (Folgen einer Herzmuskelentzündung) im SG-Rückraum länger aus.