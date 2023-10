HBL: Flensburg siegt im Nachholspiel gegen Leipzig

Anzeige

Die SG Flensburg-Handewitt hat nach der Niederlage am vergangenen Sonntag in Stuttgart einen souveränen Sieg in der Handball-Bundesliga (HBL) eingefahren. Im Nachholspiel gegen den SC DHfK Leipzig setzte Flensburg sich mit 34:24 (16:14) durch. Die Leipziger Gäste warten damit weiter auf den ersten Auswärtssieg ihrer Geschichte in der Flensburger Campushalle.

Die SG (10:6 Punkte) kletterte mit dem erst vierten Sieg im achten Spiel auf Rang vier der Tabelle. Sechs Punkte trennen sie vom souveränen Spitzenreiter Füchse Berlin (16:0).

Die 5943 Zuschauer sahen eine zu Beginn enge Partie, in der Flensburg beim Stand von 14:14 mit einem 6:1-Lauf kurz vor und nach der Halbzeit aufdrehte. Die Gäste erholten sich trotz insgesamt fünf Toren von Rückraum-Spieler Viggo Kristjansson nicht mehr davon, Flensburg ließ bis zum Abpfiff nicht nach. Der beste Torschütze der Gastgeber war Rückraumspieler Symon Pytlick mit sieben Treffern.