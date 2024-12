HBL: Flensburg trennt sich von Trainer Krickau

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich vor wegweisenden Partien in der kommenden Woche von Trainer Nicolej Krickau getrennt. Der dreimalige Meister gab die Entscheidung am Samstagabend bekannt. Zusammen mit Co-Trainer Anders Eggert wird der Sportliche Leiter Ljubomir Vranjes die Mannschaft interimsmäßig betreuen.

Es sei "definitiv keine einfache Entscheidung" gewesen. "In unserer aktuellen sportlichen Situation sehen wir jedoch nicht die gewünschte Weiterentwicklung in der Mannschaft", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf zwei Tage nach der Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen (29:31): "Unser Auftreten in den Partien gegen die Top-Klubs der Liga reicht nicht aus, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen."

Der Däne Krickau (38) hatte die SG im Sommer 2023 übernommen und in der Vorsaison zum Titel in der European League geführt. Flensburg steht in dieser Bundesliga-Spielzeit nach 14 Partien auf dem sechsten Platz, in der European League erreichte das Team als Gruppensieger die Hauptrunde.

Am Montag (19.30 Uhr) steht für Flensburg das Topspiel gegen die Füchse Berlin an, drei Tage später geht es im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen (20.00 Uhr). "Die Mannschaft muss jetzt mit vielen Emotionen und Leidenschaft dafür sorgen, dass wir unsere SG wieder in die Spur bringen", sagte Vranjes, der "schnellstmöglich" einen Nachfolger für Krickau finden will.