HBL: Füchse neuer Tabellenführer - Knorr verletzt

Vizemeister Füchse Berlin hat die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga (HBL) übernommen. Im Topspiel feierten die Berliner beim 34:27 (18:13) einen Kantersieg über die Rhein-Neckar Löwen, die auf Spielmacher Juri Knorr verzichten mussten. Nach der Niederlage des bisherigen Tabellenführers SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg (27:29) am Samstag sind die Füchse nun punktgleich mit MT Melsungen an der Spitze, haben durch das Schützenfest allerdings das bessere Torverhältnis.