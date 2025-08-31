HBL: Füchse starten mit deutlichem Heimsieg in die neue Saison

Acht Tage nach dem Triumph im Supercup sind die Füchse Berlin erfolgreich in die Mission Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga gestartet. Zum Auftakt der neuen Saison feierte das Team um Welthandballer Mathias Gidsel einen standesgemäßen 39:27 (20:17)-Heimsieg gegen den Bergischen HC. Der Aufsteiger zeigte sich bei seiner Rückkehr nach einem Jahr zweite Liga zwar kämpferisch, musste aber hinten raus abreißen lassen und dann doch eine deutliche Niederlage hinnehmen.

"Das war ein besonderes Spiel für uns. Ausverkauft, erstes Spiel", sagte Starspieler Gidsel, der mit zehn Treffern bester Werfer der Füchse war: "Wir wissen: Alle wollen uns schlagen. Heute war nicht perfekt, aber am Ende sind wir zufrieden."

In der Anfangsphase hatten die Füchse das Spiel im Griff und zogen zwischenzeitlich mit fünf Toren Vorsprung davon. In der 20. Minute musste der Bergische HC dann auch noch eine Rote Karte für Johannes Wasielewski hinnehmen, schaffte aber wenig später den Anschlusstreffer, nach 38 Minuten stand es sogar 23:23. Danach aber zog der Favorit das Tempo an - am Ende wurde es richtig deutlich. Auch dank Berlins Torwart Lasse Ludwig, der die Gäste mit 16 Paraden in der Schlussphase zur Verzweiflung trieb.

Für die Füchse steht nun eine englische Woche an. Nach dem Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen am Mittwoch kommt am Samstag der SC Magdeburg zum Spitzenspiel in die Hauptstadt.