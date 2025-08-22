HBL: Göppingen bindet Quartett um Cheftrainer Matschke

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen setzt weiter auf Ben Matschke. Die Württemberger haben den Vertrag mit dem Trainer und Teammanager verlängert, zur Laufzeit machte der Klub keine Angaben. Auch U21-Nationalspieler Elias Newel (bis 2029), Kapitän Ymir Gislason und Victor Klöve (beide bis 2028) bleiben in Göppingen länger an Bord.

Matschke hatte Göppingen in seiner ersten Saison auf den zwölften Platz der Bundesliga (HBL) geführt. Er sei der "ideale Teammanager für eine herausfordernde Entwicklungsarbeit mit jungen Top-Talenten", schrieb der Klub auf seiner Webseite. Seine "professionelle, akribische Arbeitsweise in Details" zeichne ihn "auch weit über das Spielfeld hinaus aus".

Newel hatte im Sommer mit der deutschen U21 den fünften Platz bei der WM in Polen erreicht und war in der abgelaufenen HBL-Saison auf 26 Einsätze gekommen. Die Göppinger starten am 31. August (16.30 Uhr/Dyn) gegen Aufsteiger GWD Minden in die neue Spielzeit.