HBL: Gummersbach verliert - erste Punkte für Melsungen

Der frühere Handball-Serienmeister VfL Gummersbach hat seinen Traumstart in die Bundesliga nicht fortsetzen können. Die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson, die erstmals seit neun Jahren zum Auftakt zwei Siege gefeiert hatte, verlor am 3. Spieltag beim TBV Lemgo Lippe klar mit 25:31 (11:14). Die ersten Punkte sammelte hingegen der Vorjahresdritte MT Melsungen, die Hessen setzten sich allerdings äußerst mühsam bei der ThSV Eisenach mit 29:27 (12:15) durch.

Drei Saisonspiele in der HBL hat bislang allein der SC Magdeburg gewonnen. Der Champions-League-Sieger und Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit hatte am Samstag Meister Füchse Berlin in dessen Halle mit 39:32 (22:13) über weite Strecken vorgeführt. Nach dem Doppel-Rauswurf von Trainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar bedeutete dies für die Füchse einen heftigen sportlichen Tiefschlag.