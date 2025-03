HBL: Hannover verspielt Sieg in der Schlussminute

Das Titelrennen in der Handball-Bundesliga (HBL) wird noch enger. Die TSV Hannover-Burgdorf nutzte zwar am Sonntag die Gunst der Stunde nicht und schlug nur wenig Kapital aus der Niederlage der MT Melsungen. Beim 33:33 (20:17) beim Abstiegskandidaten HC Erlangen verspielte der Tabellenzweite in der Schlussminute den Sieg und verpasste damit die Chance, nach Punkten zum Spitzenreiter aus Hessen aufzuschließen.