HBL: Kiel lässt Wetzlar keine Chance

Der THW Kiel hat seinem makellosen Hauptrundeneinzug in der European League einen Sieg in der Bundesliga folgen lassen. Der Handball-Rekordmeister schlug am 12. Spieltag die HSG Wetzlar trotz Verletzungssorgen ohne große Mühe mit 35:24 (16:10). Das Team von Trainer Filip Jicha hatte für die Partie lediglich vier Rückraumspieler im Aufgebot.

Vor 9285 Zuschauern in der Kieler Wunderino-Arena begann die Mannschaft um Nationaltorhüter Andreas Wolff, der zwischen 2013 und 2016 das Tor bei den Mittelhessen gehütet hatte, konzentriert und konnte nach 20 Minuten auf fünf Treffer davonziehen. In der zweiten Hälfte setzte sich der THW weiter ab. Bester Werfer beim wettbewerbsübergreifend vierten Sieg in Serie war der Österreicher Mykola Bilyk mit sieben Toren.