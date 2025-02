HBL: Kiel rückt an Tabellenspitze heran

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der Rekordmeister erledigte am Donnerstagabend die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten HC Erlangen und beendete mit einem glanzlosen 28:24 (12:9) sein Formtief in der Liga mit zuvor nur einem Punkt aus zwei Spielen.