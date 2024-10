HBL: Melsungen vorerst Tabellenführer

Die MT Melsungen hat vorerst die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Durch den zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 36:27 (18:14)-Auswärtssieg beim TVB Stuttgart feierten die Nordhessen den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel und machten einen Satz von Rang vier auf eins, die Spitzenteams um die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin und Rhein-Neckar Löwen können am Wochenende allerdings wieder vorbeiziehen.

Der Däne Nikolaj Enderleit war in der Porsche-Arena mit sieben Toren bester Werfer der Melsunger, die am nächsten Spieltag in heimischer Halle die Füchse Berlin zum Topspiel empfangen. Im Parallelspiel am Donnerstagabend gewann der TBV Lemgo Lippe mit 28:23 (16:11) bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim.