HBL: Melsungen zeigt souveräne Reaktion - auch Hannover siegt

Tabellenführer MT Melsungen hat eine Woche nach dem Patzer beim SC Magdeburg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen Abstiegskandidat TVB Stuttgart gelang in der Handball-Bundesliga ein souveränes 35:29 (16:13) und damit die passende Antwort auf den Sieg von Verfolger TSV Hannover-Burgdorf kurz zuvor. Der Tabellenzweite mühte sich weniger glanzvoll gegen die HSG Wetzlar zu einem 34:32 (14:16). In der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Punkte.

Im Heimspiel gegen Stuttgart zeigte sich die MT unbeeindruckt vom Strauchler in Magdeburg (28:29) und lieferte eine konzentrierte Vorstellung ab. Mit einem effektiven Start in die zweite Hälfte stellte Melsungen die Weichen früh auf Sieg und bleibt zu Hause weiter ungeschlagen. Die Fans skandierten "Spitzenreiter, Spitzenreiter".

Einen Sieg feierte auch Hannover. Gute Nachrichten hatte es für die TSV aber bereits vor der Partie gegeben. Renars Uscins wurde in dieser Woche zunächst zum Handballer des Jahres 2024 gewählt, am Mittwoch verlängerte der 22-Jährige zudem seinen Vertrag vorzeitig bis 2027.

Daher wurde der Nationalspieler vor dem Anwurf besonders laut von den 9503 Fans in der ZAG-Arena gefeiert. Wetzlar erwies sich jedoch beinahe als Partycrasher. Immer wieder wechselte die Führung und die HSG spielte äußerst stabil, stets begünstigt durch unkonzentrierte Abschlüsse von Hannover. Sieben Minuten vor Schluss ging die TSV dann aber wieder in Führung und gab diese im Anschluss nicht mehr her.

Die Rhein-Neckar Löwen verloren unterdessen sang- und klanglos mit 25:36 (11:17) beim VfL Gummersbach. Nach einem ausgeglichenem Start verloren die Rhein-Neckar Löwen komplett den Faden. Noch weit vor Ende nahm Trainer Sebastian Hinze in der 39. Minute beim Stand von 13:25 seine letzte Auszeit. "Hört auf ohne Eier zu spielen", forderte er lautstark von seinen Spielern - ohne Erfolg. Miro Schluroff glänzte für Gummersbach mit elf Treffern als bester Werfer.