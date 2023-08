HBL-Präsident Schwenker: "Es wird eine herausragende Saison"

Anzeige

HBL-Präsident Uwe Schwenker prophezeit der Handball-Bundesliga eine Spielzeit 2023/24 mit Spannung sondergleichen. "Es wird eine herausragende Saison für den Handball", sagte der 64-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Wir haben in der Handball-Bundesliga die tolle Situation, dass vier, fünf Mannschaften um den Titel spielen können."

Schon in der abgelaufenen Saison habe es "einen sehr engen Kampf an der Spitze um den deutschen Meistertitel" gegeben, "der am Schluss ein Zweikampf zwischen Magdeburg und Kiel war", sagte Schwenker: "Ich glaube, in der neuen Saison kommen da noch einige Mannschaften hinzu wie die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin."

Dies würde den Status der deutschen Eliteklasse als beste, aber zumindest ausgeglichenste Liga unterstreichen. "Die Handball-Bundesliga wird damit ihrem Ruf gerecht, super ausgeglichen zu sein, dass jeder jeden schlagen kann", sagte Schwenker: "Darauf kann man sich insgesamt freuen."