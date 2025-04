HBL: Rhein-Neckar Löwen erkämpfen sich Heimsieg

Die Rhein-Neckar Löwen haben dem DHfK Leipzig die siebte Niederlage in Serie in der Handball-Bundesliga zugefügt. Das Team von Trainer Sebastian Hinze gewann am Donnerstagabend mit 35:34 (18:16). Bester Werfer der Löwen war der Däne Jon Lindenchrone Andersen mit neun Toren, Nationalspieler Juri Knorr, der die Mannschaft nach der Saison verlässt, traf sieben Mal.