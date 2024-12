HBL: Verfolger sitzen Melsungen weiter im Nacken

Das Meisterrennen in der Handball-Bundesliga verspricht weiter Hochspannung. Nach dem Sieg von Spitzenreiter MT Melsungen (20:4 Punkte) am Freitag im Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt (17:7) zogen die schärfsten Verfolger am Sonntag nach. Sowohl die punktgleiche TSV Hannover-Burgdorf als auch die Füchse Berlin (19:5) und Titelverteidiger SC Magdeburg (16:6) feierten Siege. Gleiches gilt für Rekordmeister THW Kiel (16:8).