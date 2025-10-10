- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-Bundesliga live auf joyn

HBL 2025/26 live: GWD Minden – TVB Stuttgart - Topspiel der Woche im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 26.02.2026
  • 13:31 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Wurf Tor Gisli Kristjansson (SC Magdeburg, 10) GER, THW Kiel vs. SC Magdeburg, Handball, 1. Bundesliga, Spieltag 21, Saison 2025 2026, 15.02.2026 GER, THW Kiel vs. SC Magdeburg, Handball, 1. Bundes...

HBL LIVE und kostenlos: GWD Minden – TVB Stuttgart

Am 01. März ab 15:00 Uhr im Joyn-Livestream.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

- Anzeige -

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: GWD Minden – TVB Stuttgart
  • Wettbewerb: HBL
  • Datum und Uhrzeit: 01. März, 15:00 Uhr
  • Spielort: Kampa Halle Minden

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

- Anzeige -
- Anzeige -

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

- Anzeige -
- Anzeige -
HBL
26.02.2026
19:00
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
-:-
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
26.02.2026
19:00
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
-:-
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
27.02.2026
19:00
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
-:-
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
28.02.2026
20:00
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
-:-
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
28.02.2026
20:00
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
-:-
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
01.03.2026
15:00
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
-:-
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
01.03.2026
16:30
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
-:-
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
01.03.2026
16:30
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
-:-
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
01.03.2026
18:00
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
-:-
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert
News

Handball: Magdeburger Kantersieg gegen Minden

  • 22.02.2026
  • 19:45 Uhr
Durchgekommen: Hendrik Pekeler (M.)
News

Kiel baut Serie in Göppingen weiter aus

  • 21.02.2026
  • 21:43 Uhr
Überragend: Lukas Sandell
News

Handball: Lemgo verpasst Sprung auf Rang drei

  • 20.02.2026
  • 21:52 Uhr
Abschied naht: Magnus Landin im THW-Trikot
News

Handball: Kieler Landin wechselt zu Aalborg

  • 20.02.2026
  • 13:38 Uhr
Ignacio Biosca (links) und Trainer Gudjon Valur Sigurdsson
News

Handball: Gummersbach holt Biosca als Kuzmanovic-Ersatz

  • 20.02.2026
  • 12:03 Uhr
Dominik Kuzmanovic (links) und SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt
News

Handball: Magdeburg holt Kuzmanovic aus Gummersbach

  • 20.02.2026
  • 11:47 Uhr
Kehrt in den Norden zurück: Azat Valiullin
News

Handball: Hamburg holt Valiullin zurück

  • 18.02.2026
  • 12:01 Uhr
Der THW Kiel im Duell mit dem SC Magdeburg
News

HBL: Magdeburg kassiert in Kiel erste Saisonpleite

  • 15.02.2026
  • 20:17 Uhr
Jannik Kohlbacher (li.) gegen Mindens Philipp Vorlicek
News

HBL: Löwen und Melsungen im Gleichschritt

  • 14.02.2026
  • 22:54 Uhr
Tore am Fließband: Mathias Gidsel
News

Historischer Hattrick: Gidsel erneut Welthandballer

  • 13.02.2026
  • 12:52 Uhr