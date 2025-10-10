- Anzeige -
Handball-Bundesliga live auf joyn

HBL 2025/26 live: SC Magdeburg – TSV GWD Minden - Topspiel der Woche im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 10:18 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Wurf Tor Gisli Kristjansson (SC Magdeburg, 10) GER, THW Kiel vs. SC Magdeburg, Handball, 1. Bundesliga, Spieltag 21, Saison 2025 2026, 15.02.2026 GER, THW Kiel vs. SC Magdeburg, Handball, 1. Bundes...

HBL LIVE und kostenlos: SC Magdeburg – TSV GWD Minden

Am 22. Februar ab 15:00 Uhr im Joyn-Livestream.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: SC Magdeburg – TSV GWD Minden
  • Wettbewerb: HBL
  • Datum und Uhrzeit: 22. Februar, 15:00 Uhr
  • Spielort: PHOENIX CONTACT arena, Lemgo

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

HBL
19.02.2026
19:00
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
35:27
Beendet
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
20.02.2026
19:00
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
-:-
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
20.02.2026
20:00
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
-:-
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
21.02.2026
19:00
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
-:-
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
21.02.2026
20:00
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
-:-
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
22.02.2026
15:00
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
-:-
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
22.02.2026
15:30
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
-:-
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
22.02.2026
16:30
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
-:-
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
22.02.2026
18:00
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
-:-
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Kehrt in den Norden zurück: Azat Valiullin
News

Handball: Hamburg holt Valiullin zurück

  • 18.02.2026
  • 12:01 Uhr
Der THW Kiel im Duell mit dem SC Magdeburg
News

HBL: Magdeburg kassiert in Kiel erste Saisonpleite

  • 15.02.2026
  • 20:17 Uhr
Jannik Kohlbacher (li.) gegen Mindens Philipp Vorlicek
News

HBL: Löwen und Melsungen im Gleichschritt

  • 14.02.2026
  • 22:54 Uhr
Tore am Fließband: Mathias Gidsel
News

Historischer Hattrick: Gidsel erneut Welthandballer

  • 13.02.2026
  • 12:52 Uhr
Andreas Palicka bei der schwedischen Nationalmannschaft
News

Handball: Füchse holen Torhüter Palicka

  • 13.02.2026
  • 10:57 Uhr
Erntete auch bei der EM viel Applaus: Andreas Palicka
News

Allendorf wird Sportchef in Wetzlar - Palicka kommt bis Sommer

  • 13.02.2026
  • 10:35 Uhr
Magdeburg bleibt weiter das Maß der Dinge
News

Liga-Restart: Magdeburg festigt Tabellenspitze

  • 11.02.2026
  • 21:57 Uhr
Wieder Gegner: Miro Schluroff und Johannes Golla
News

Liga-Restart: Flensburg unterliegt Gummersbach klar

  • 10.02.2026
  • 22:09 Uhr
Ab Sommer in Gummersbach: Alex Dujshebaev
News

Nächster Star für die HBL: Gummersbach holt Dujshebaev

  • 09.02.2026
  • 17:42 Uhr
Johannes Golla dirigiert die Abwehr
News

Golla und Co. greifen wieder an: Re-Start mit Medaillenglanz

  • 09.02.2026
  • 13:09 Uhr