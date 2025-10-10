Handball-Bundesliga live auf joyn
HBL 2025/26 live: Topspiele der Woche im kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 21:12 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.
HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?
In der aktuellen Saison 2025/26 befindet sich die Handball-Bundesliga in der Winterpause, weil der Spielbetrieb rund um die Handball Europameisterschaft der Männer unterbrochen wird und zahlreiche Profis mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Nach dem 19. Spieltag Ende Dezember geht die Liga in die EURO 2026 Pause, die Bundesliga setzt in dieser Phase aus und startet erst am 10. und 11. Februar mit dem 20. Spieltag wieder in den Regelbetrieb.
HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze
HBL heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.