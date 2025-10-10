- Anzeige -
HBL 2025/26 live: Topspiele der Woche im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 21:12 Uhr
  • ran.de
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

In der aktuellen Saison 2025/26 befindet sich die Handball-Bundesliga in der Winterpause, weil der Spielbetrieb rund um die Handball Europameisterschaft der Männer unterbrochen wird und zahlreiche Profis mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Nach dem 19. Spieltag Ende Dezember geht die Liga in die EURO 2026 Pause, die Bundesliga setzt in dieser Phase aus und startet erst am 10. und 11. Februar mit dem 20. Spieltag wieder in den Regelbetrieb.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

HBL
26.12.2025
17:30
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
33:28
Beendet
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
26.12.2025
17:30
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
36:29
Beendet
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
26.12.2025
17:30
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
28:25
Beendet
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
26.12.2025
17:30
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
28:25
Beendet
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
27.12.2025
18:00
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
33:27
Beendet
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
27.12.2025
18:00
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
25:30
Beendet
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
27.12.2025
19:00
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
42:29
Beendet
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
27.12.2025
19:00
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
26:30
Beendet
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
27.12.2025
20:00
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
26:26
Beendet
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Zechel verlässt den SC Magdeburg
News

Handball: Zechel verlässt Magdeburg - Wechsel nach Hannover

  • 30.01.2026
  • 12:26 Uhr
Kiel Stellt sich in der Chefetage neu auf
News

THW Kiel: Wechsel in der Chefetage - Niemann folgt auf Türck

  • 27.01.2026
  • 15:49 Uhr
Der Isländer fehlt für mindestens acht Wochen
News

Handball: Magdeburg muss vorerst auf Jonsson verzichten

  • 23.01.2026
  • 12:10 Uhr
Beneke (M.) im Trikot von Eisenach
News

Handball: Beneke wechselt im Sommer nach Göppingen

  • 20.01.2026
  • 15:26 Uhr
Bald in Stuttgart: Mohamed El-Tayar
News

Handball: El-Tayars Transfer von Hamburg nach Stuttgart perfekt

  • 16.01.2026
  • 12:33 Uhr
Bob Hanning mit der Meisterschale im Sommer 2025
News

Kurioser Diebstahl aufgeklärt: "Die Schale ist ein Barren"

  • 15.01.2026
  • 19:00 Uhr
Serradilla verlässt Stuttgart nach nur einem Jahr
News

Handball: Magdeburg holt Spanier Serradilla zurück

  • 15.01.2026
  • 12:11 Uhr
Verlässt Magdeburg: Nikola Portner
News

"Auf eigenen Wunsch": Torwart Portner verlässt Magdeburg

  • 14.01.2026
  • 10:59 Uhr
Ausnahmespieler: Dika Mem
News

Berlin macht es offiziell: Mem wechselt in die Bundesliga

  • 09.01.2026
  • 15:04 Uhr
FC Barcelona Logo
News

Barca-Star wechselt nach Berlin

  • 08.01.2026
  • 13:43 Uhr