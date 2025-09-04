HSG Wetzlar verpflichtet ägyptischen Towart Hendawy

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den ägyptischen Nationaltorwart Karim Hendawy verpflichtet. Das vermeldete der Verein am Donnerstag. Der 37-Jährige wechselt vom ägyptischen Klub Zamalek SC nach Mittelhessen und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den verletzten Bart Ravensbergen ersetzen.

"Uns waren bei der Suche zwei Parameter wichtig: Der neue Torwart sollte Qualität und Erfahrung haben. Deswegen haben wir uns die nötige Zeit gelassen, um eine sehr gute Lösung für uns zu finden. Und das ist uns nun geglückt. Denn Karim bringt beides mit", sagte Wetzlars Sportlicher Leiter Jasmin Camdzic.

Die Spielberechtigung des Routiniers liegt bereits vor, allerdings fehlt noch das erforderliche Visum für die Einreise nach Deutschland. Deshalb wird Hendawy der HSG im Auswärtsspiel bei DHfK Leipzig am Sonntag noch nicht zur Verfügung stehen. Der Verein rechne damit, dass der Keeper Anfang kommender Woche zur Mannschaft stoßen wird.

Hendawy spielte in seiner langen Karriere unter anderem für Zamalek und Besiktas Istanbul sowie bei drei Olympischen Spielen für den amtierenden Afrikameister.