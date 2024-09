Innenbandriss: Nationalspieler Köster fällt aus

Anzeige

Schock für den VfL Gummersbach: Der Handball-Bundesligist muss vorerst auf Nationalspieler Julian Köster verzichten. Der 24-Jährige zog sich am Sonntag bei der 29:34-Niederlage beim SC DHfK Leipzig einen Innenbandriss zu, laut Verein wird der Kapitän damit "auf unbestimmte Zeit" nicht zur Verfügung stehen.

"Das trifft uns natürlich hart", sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson: "Jeder weiß um die Bedeutung von Julian für uns, wie viel er in den letzten Wochen für uns gespielt hat und welche wichtigen Entscheidungen er in Abwehr und Angriff trifft."

Kösters Verletzung soll zunächst konservativ behandelt werden. Ob er an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Mannheim gegen die Schweiz (7. November) und in Ankara gegen die Türkei (10. November) teilnehmen kann, ist offen.

Neben Köster verletzte sich auch sein Teamkollege Teitur Einarsson in Leipzig. Der Isländer zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Riss der Plantarfaszie im rechten Fuß zu, laut Verein wird auch er "mehrere Wochen" pausieren müssen. "Teitur war gerade richtig angekommen und ist sowohl in der Abwehr als auch im Angriff stark", sagte Sigurdsson: "Dass er jetzt verletzt ausfällt, ist natürlich bitter, aber wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken."