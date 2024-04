Knorr reagiert mit emotionalem Statement auf Löwen-Abgang

Anzeige

Spielmacher Juri Knorr hat sich erstmals seit seinem feststehenden Abgang vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen emotional zu Wort gemeldet. "Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird. Eine Zeit, in der ich wirklich viel gelernt und besondere Momente erlebt habe", schrieb Knorr am Freitag bei Instagram.

Der Mittelmann, der seit 2021 das Trikot der Löwen trägt, wird mit einem Wechsel zu Aalborg Handbold nach Dänemark in Verbindung gebracht. Der Verein hatte zuletzt bestätigt, dass Knorr sich im Sommer 2025 "sportlich gerne verändern" und "von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag" Gebrauch machen wolle.

"Zu den Gründen meiner Entscheidung kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig sagen. Ich werde dies aber tun, sobald es möglich ist", führte der 23-jährige Knorr in seinem Statement aus. Insbesondere in der Vorsaison habe er ein "unglaubliches Jahr" mit dem Gewinn des DHB-Pokals erlebt: "Dieses Wochenende war magisch und der schönste Moment in meiner Karriere."

Auch wenn die Mannheimer in dieser Spielzeit ihren Ansprüchen hinterherlaufen, ist Knorr überzeugt, dass diese "rückwirkend sehr lehrreich sein" wird. Er verlasse "ein Umfeld, in dem ich mich ab dem ersten Tag auf eine sehr besondere Art und Weise willkommen gefühlt habe. Ich habe Personen in und um den Verein herum kennengelernt, die mir nach nun fast drei Jahren wirklich viel bedeuten. Es sind wahrscheinlich Freundschaften fürs Leben entstanden."